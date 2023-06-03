برلماني : إنشاء صرح طبي عملاق بقويسنا علي مساحة 5 أفدنة

قال النائب "محمد حمدي عبدالحليم موسي" عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع وعضو لجنة الصناعة، إنه تم توفير قطعة ارض بمساحة 5 أفدنة بشارع عبد المحسن الصباحي "الترعه سابقاً" مملوكة لجمعية " العروة الوثقي" التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، وبالتعاون مع اعضاء مجلس اداره الجمعية برئاسة الدكتور "أ حمد عنتر الصاوي" رئيس مجلس ادارة الجمعية لبناء صرح طبي عملاق علي أرض مدينة قويسنا.



وأكد "موسي" علي انه يعد انجازاً حقيقياً يخدم قري مركز ومدينه قويسنا الذي تخطي عدد سكانه 600 الف نسمه ولا نملك الا مستشفي مركزي واحدة علي طريق " القاهرة اسكندرية الزراعي" وتفتقر للعديد من التخصصات واقتصرت مطالبة كافة التنفيذيين وأعضاء المجالس النيابية علي صيانتها او توسعها رغم انها داخل الكتله السكنية ومن الصعب عمل اي ملحق لها.

وأضاف بالتواصل مع اللواء"ابراهيم ابو ليمون" محافظ المنوفية، اكد وجود تمويل لانشاء صرح طبي عملاق ولكن توفير قطعه الارض كانت العائق امام التنفيذ، وتم البحث والتواصل مع اعضاء مجلس ادارة الجمعية الذين ابدوا استعدادهم للمشاركة في هذا العمل الخيري العظيم بالتبرع بقطعة الارض.

من جانبه قال الشيخ" اسامة السكري" عضو مجلس ادارة الجمعية "انة كان حلم المرحومة" بهجة يوسف رزق" مالكة الارض والواهبه لها للجمعية ومؤسس الجمعية لتقديم العمل العام والخيري لكل اهالي مركز ومدينة قويسنا.

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