مبروك للأهلى.. وشكرًا لوزير الرياضة

السبت 03/يونيو/2023 - 09:21 م

** فريق الأهلى على موعد جديد الليلة وتحديدا في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي الذى يصيب الفرق المنافسة بحالة من الرعب وخاصة وأن هذه المواجهة ستقام في حضور ما يقرب من 50 ألف مشجع مصري كلهم على قلب رجل واحد وهدفهم واحد هو تشجيع النادي الأهلي طوال الـ90 دقيقة من أجل إحراز أكثر من هدف لتسهيل مهمة الأحمر قبل موقعة مباراة الإياب المحدد موعدها يوم 11 يونيو الجاري على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

** أطالب جمهور الأهلي بعدم التسرع والتشجيع فقط طوال اللقاء دون الخروج عن النص ودعم اللاعبين خلال موقعة الليلة في ظل قوة المنافس الذى سبق له التتويج باللقب على حساب الأهلي النسخة الماضية.

في الوقت الذى يشعر فيه لاعبو الفريق الأحمر بالمسئولية وتعهدوا جميعا على تقديم أداء طيب والفوز بأكثر من هدف على ستاد “الرعب” ستاد القاهرة الدولى فإن الفريقين كتاب مفتوح وكل مدير فني يعرف الكثير عن المنافس، ولقاء الليلة سيكون مفتاح البطولة وإحراز أكثر من هدف للأهلي يقربه من التتويج باللقب بشرط الحفاظ على شباك الأحمر نظيفة في مواجهة الليلة.

**ألف مبروك لمجلس إدارة الناي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجمهوره وكل المنتمين للنادي بمناسبة افتتاح الفرع الرابع بالقاهرة الجديدة، شاهدنا جميعًا الاحتفالية الضخمة والتصميم الرائع والإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها الفرع الجديد الذى أقيم بدعم ومباركة الدولة المصرية، وهو ما أكده رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في كلمته البسيطة والتى وجه فيها الشكر إلى كل من ساعد في إنجاز هذا المشروع، وإلى كل مؤسسات الدولة وقياداتها، وفي مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكان مجلس إدارة الأهلي موفقًا عندما وجه الدعوة لجميع أبناء النادي الأهلي وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة الأسبق كابتن طاهر أبوزيد رغم الخلافات السابقة بينه وبين المجلس الحالي فإن رسالة مجلس الخطيب كانت واضحة وصريحة وهى بداية عصر جديد وصفحة بيضاء مع الجميع سواء المؤيدين أو المعارضين لسياسة المجلس.

**نشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجهوده الجبار على مدار ما يقرب من خمس سنوات ومنذ تكليفه بالحقيبة الوزارية والوزير الشاب يسابق الزمن ويعمل ليل نهار من أجل النهوض والتطوير، وكل من يتابع نشاط الوزارة يعلم أن الدكتور أشرف صبحي يعمل في اليوم أكثر من 20 ساعة متواصلة وأحيانًا يحضر افتتاح بطولة في شرم الشيخ أو الغردقة صباحًا، وفي نفس اليوم تجده في القاهرة يتفقد مركز شباب أو يتابع التطورات في فرع من فروع أندية النادي والتى انتشرت فروعه على مستوى محافظة القاهرة وبجانب عمله المتواصل لا يتردد في مقابلة بطل أو بطلة يستمع إليهم ويناقشهم ويتعهد دائمًا بحل أى أزمة أو عقبة أمام أى بطل، ويتعامل بحكمة مع مجالس إدارات الأندية والاتحادات التى يعاني أغلبها من انقسامات وخلافات ومشاكل، ويظل وزير الشباب والرياضة يواصل دوره ويستمع للجميع ويتدخل بنفسه لإنهاء الأزمات سواء في الاتحادات أو الأندية، وينجح دائمًا في تهدئة الأجواء قبل تصاعد الأزمات، مجهود جبار من الوزير الشاب بدون مجاملة.