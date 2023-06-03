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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: تخطى نسبة المستهدف من كميات القمح الموردة بنسبة 136 %

موسم توريد القمح
موسم توريد القمح باسوان
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تستكمل أجهزة محافظة أسوان جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الإطار أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تخطى المستهدف فى توريد كميات القمح بنسبة 136 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 180 ألف و 356 طن و 850 كجم حتى الآن ، لافتاً إلى أنه تم توريد 137 ألف و 558 طن و 990 كجم بصوامع وشون وبناكر المحافظة ، فيما تم نقل 39 ألف طن و 952 كجم للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2828 طن للتقاوى .

و أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه فى إطار تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فإنه جارى مواصلة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة إلتزام المزارعيين بتسليم كافة كميات القمح ، وبدرجة نقاوة عالية .

وأشار  إلى أن توريد كميات القمح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن ، وأيضاً 5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن ، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة  35 ألف طن ، فضلاً عن توريد كميات من القمح  لصوامع وشون وبناكر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج ، وكذا توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف .

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موسم توريد القمح موسم الحصاد 2023 أخبار محافظة أسوان