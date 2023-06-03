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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين: تصدير الكهرباء لأوروبا حلم كبير اقتربنا من تحقيقه

إنتاج الكهرباء
إنتاج الكهرباء
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أكد المهندس أحمد الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، أن الدولة المصرية نجحت في أعقاب ثورة 30 يونيو، في تحقيق طفرة بقطاع الكهرباء عبر 3 محاور، وهي الإنتاج والنقل والتوزيع، وكلاهما لا يقل أهمية عن الآخر.

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، إن مصر تخوض تحدي كبير بتصدير الكهرباء، وهناك ربط مع ليبيا، وسيتم زيادة الطاقة لـ 42 ميجا، وربط آخر مع السودان، وآخر مع الأردن.

وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية لربط الكهرباء مع المملكة العربية السعودية، ثم باقي دول الخليج، وهذا الربط بمثابة قوة اقتصادية، مضيفًا ان مصر بصدد تصدير الكهرباء لأوروبا، وهذا الأمر حلم كبير، اقترب تحقيقه.

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