بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

شدد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، على التيسير على الطلاب المتقدمين لعمل تظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء أمورهم، وذلك بالتزامن مع بدء تلقي الطلبات اليوم السبت في كافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ولمدة 15 يومًا.

وقال وكيل الوزارة، إنه يتم استلام الطلبات بالإدارات التعليمية التابع لها الطالب لتيسير أعباء ومشاق السفر والانتقال، على أن يتضمن الطلب ما يلى ( تقديم الطلبات باسم السيد وكيل الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزارى المنظم لذلك)، مشيرًا إلى أنه من المقرر تحديد موعد لجلسة الاطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية بالكنترول المركزى بمدينة دمنهور وفقا للميعاد المحدد.

واعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح 84%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152.

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44%، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451 طالبًا وطالبة، وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8%.

من جانبه أوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، لافتًا إلى أنه سيتم قبول التظلمات اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل، ولمدة خمسة عشر يوما على أن يتم التقدم وتحديد ميعاد الاطلاع بالإدارات التعليمية.

كما أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم اتصالا بالطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظة وتهنئتهم على تحقيق تلك المراكز، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة.

وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 20 مايو الماضي، والتى كانت قد بدأت في 14 مايو، حتى استهدفت امتحانات الشهادة الاعدادية العامة 121 ألفا و487 طالبا وطالبة أدوا الامتحانات داخل 668 لجنة في 18 إدارة تعليمية بمراكز المحافظة.