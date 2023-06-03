نائبة تطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب ، إن التطور الكبير فى استخدام الذكاء الاصطناعي يجعلنا نتساءل عن كيفية استعداد الحكومة لاستخدامه بشكل واسع فى البنية التحتية وخدمة المواطنين خاصة فى مجال النقل، وهو المجال الذي سارعت فيه العديد من الدول لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر تطورا للمواطنين، يما يمنع وقوع العديد من الحوادث.

وأضافت النائبة رحاب موسى، فى تصريحات لها اليوم، أن الحوسبة أصبحت من الأساسيات الضرورية فى كافة المجالات خاصة فى مجال النقل العام في المدن وإدارتها بكفاءة من خلال إرسال بيانات الأشخاص والمركبات والخطوط والمحطات والطرق ومواقف السيارات وغيرها من المعلومات المرورية إلى دماغ المدينة عبر الكاميرات والرادارات للتحلّيل مما يقل من الحوادث ويحافظ على أرواح للمواطنين.



وأوضحت النائبة رحاب موسى، أن تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي يساعد الحافلات، من خلال تحليل البيانات الضخمة حول تدفق الأشخاص. بما يساعد إدارة النقل على تحديد سعة النقل المناسبة، وتوجيه الحافلات إلى حيث يوجد الركّاب، كما نه يساهم بنظام مراقبة بزاوية 360 درجة، بما يوفر للسائق رؤية واضحة في المنطقة العمياء، ويجعل عملية ركوب الحافلة أكثر أمانا.

كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وسائل النقل الذكية توفر أيضا خدمات ممتدة من خلال محطات الحافلات الذكية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للركاب. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تُستعمل اللوحة الإلكترونية في محطات الحافلات بعدّة وظائف. فبالإضافة إلى عرض معلومات حول الطقس والطريق وأوقات وصول الحافلات، يمكنها أيضًا تقديم خدمات مثل تغطية اللاسلكي والشحن المجاني. أما أثناء الليل فيمكن استخدامها ككاميرا مراقبة ونقطة استغاثة لطلب المساعدة بزر واحد، ما يوفر المزيد من ضمانات السلامة بالنسبة للركاب.

وأكدت النائبة رحاب موسى، أن الدولة المصرية اخذت خطوات جيدة فى مجال استخدام التكنولوجيا وميكنة الخدمات المختلفة ، مما يساهم فى هلق بنية تحتية قادرة على استيعاب التطورات فى مجال الذكاء الاصطناعي.