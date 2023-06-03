صحيفة سعودية: زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمملكة تعزز العلاقات المشتركة بين البلدين

السبت 03/يونيو/2023 - 09:24 ص

أكدت صحيفة (الرياض) السعودية، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المملكة الأسبوع المقبل تأتي في سياق تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، التي هي في الأساس علاقات استراتيجية يعمل البلدان على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وهو ما ينطبق أيضا على علاقات المملكة مع باقي دول العالم.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها الصادرة اليوم السبت تحت عنوان (التوازن) - إلى أن التوازن في العلاقات بين الدول يحتاج إلى فكر مستنير ونظرة ثاقبة بعيدة تقرأ الأحداث وتحللها وتعرف أبعادها وتداعياتها وتبني قراراتها على تحقيق مصالحها، مؤكدة أن المملكة مثال على التوازن المثمر في علاقاتها القائمة مع مختلف دول العالم.

وأضافت أن الدبلوماسية السعودية تحقق نجاحات متوالية على الصعيد العربي والإقليمي والدولي من أجل الحفاظ على مصالحها وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق أيضا ليكون العالم مكانا أفضل للعيش، منوهة بأن سياسة المملكة نجحت في الكثير من المناسبات، وأثبتت فاعليتها من خلال النتائج التي تحققت، مثل قمة جدة وما صدر عنها من قرارات أكدت الدور القيادي الذي تقوم به المملكة من أجل تحقيق المصالح العربية العليا.