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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يدعم الأطفال الأيتام في مباراة فيوتشر "صور"

أطفال دار أيتام أولادي
أطفال دار أيتام "أولادي" مع لاعبي فريقي بيراميدز وفيوتشر
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حرص نادي بيراميدز على تواجد أطفال دار أيتام "أولادي" مع لاعبي فريقي بيراميدز وفيوتشر قبيل بداية مباراتهما في الدوري الممتاز وذلك في إطار الدور المجتمعي لنادي بيراميدز وبناء على توجيهات المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي بتفعيل هذا الدور والاهتمام به،

ويلتقي بيراميدز مع فيوتشر حاليا على ملعب الدفاع الجوي في الجولة 30  من الدوري الممتاز.

ونزل الأطفال بصحبة لاعبي الفريقين لأرض الملعب قبل انطلاق المباراة، وهي ليست المرة الأولى وسبقها أكثر من مبادرة من جانب النادي في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليه النادي بدوره المجتمعي ودعم الأيتام والمرضى من الأطفال وكذلك مصابي الحروق.

مباراة بيراميدز وفيوتشر أطفال دار أيتام أولادي ملعب الدفاع الجوي