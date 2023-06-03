اليوم.. كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والوداد المغربي

يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة، حيث يتحدث الثنائي حول رؤيتهما لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.