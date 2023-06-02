حادث مروع يتسبب في بتر قدم عامل بالدقهلية

وقع حادث مروع بطريق (الستاموني -أبوماضي) بنطاق مركز الستاموني محافظة الدقهلية بين موتوسيكل ولودر تسبب في بتر قدم عامل ، بعد خروج اللودر من احدى الطرق الفرعية بشكل مفاجئ واصطدامه بالموتوسيكل مما تسبب في الحادث وجرى التحفظ على المتسبب في الحادث وايداع المصاب مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة للعقيد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة الستاموني من مستشفى بلقاس المركزي بوصول"بشير.س.م.م"، 48 عامًا، عامل ومقيم منشأة عبدالقادر مصابًا ببتر بالساق اليمنى "ادعاء حادث طريق ولا يمكن استجوابه".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، وبسؤال شقيقة "صديق"،45 عامًا ، عامل، قرر انه حال قيادة شقيقة دراجته النارية "موتوسيكل دون لوحات" وسيره على الطريق الفرعي (الستاموني - أبوماضي) فوجئ بخروج لودر "بدون لوحات معدنية" من أحد الطرق الفرعية مما ادى الى اختلال مقود القيادة بيده واصطدامه به من الجانب الأيمن وانقلابه بالدراجة النارية على جانب الطريق وحدوث اصابتة، واتهم قائد اللودر بالتسبب في إصابته التي أودت ببتر قدمه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني من ضبط سائق اللودر ويدعى"ياسر. ع . ص"،25 عامًا، سائق، ومقيم قرية ديل البحر، وبمواجهته أقر بتسببه في الحادث وعدم حمله رخصة قيادة.

جرى التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.