قرية «شبشير الحصة».. مملكة عسل النحل في مصر

تشتهر قرية «شبشير الحصة» بمحافظة الغربية بأنها رائدة في إنتاج عسل النحل، وتُعد القرية بمثابة مملكة لعسل النحل في مصر.

ويمتهن أغلب سكان "شبشير الحصة" مهنة إنتاج عسل النحل جيلاً بعد جيل، كما يعملون في إنتاج طرود النحل، وشمع عسل النحل، وحبوب اللقاح وغذاء ملكات النحل.

وتتميز قرية "شبشير الحصة" بأنها بلا بطالة بسبب عمل أهلها في إنتاج عسل النحل، وتصدر معظم إنتاجها إلى العديد من دول العالم.

وتنتج قرية "شبشير الحصة" أكثر من نوع للعسل في مصر، سواء عسل برسيم أو موالح أو كافور أو حبة البركة، والبردقوش،كما تنتج القرية حبوب اللقاح وغذاء الملكات، بجانب عسل النحل وطرود النحل.