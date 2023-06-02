لا يمكن الحديث عن الأقمار الصناعية دون الحديث عن النايل سات، والذي لا يزال في طليعة هذه الأقمار منذ زمنٍ طويل، وهذا تبعًا للمميزات الكثيرة التي يتمتع بها والتي جاءت نتيجة لما يتم توفيره من امكانيات متعددة جدًا في هذا القمر الصناعي، ولعل من بين هذه الامكانيات اهتمام القائمين عليه بكل ما انتجته التكنولوجيا الخاصة بالأقمار الصناعية، ومن خلال موقع الليث نقدم أفضل تردد لضبط النايل سات حتى تعمل جميع القنوات عليه.

أفضل تردد لضبط النايل سات حتى تعمل جميع القنوات عليه

يعتبر النايل سات من أهم الأقمار الصناعية التي تغطي منطقة الشرق الأوسط، كما يغطي هذا القمر منطقة شمال افريقيا، ويمكن القول بأنه واحدًا من بين أهم الأدوات الإعلامية والترفيهية في الوقت الحالي، وهذا نتيجة لما يطرحه من قنوات متنوعة تعزز التواصل ونقل الإعلام للمشاهد بأجود طرق، لذا نتبين فيما يلي أفضل تردد لضبط النايل سات:

التردد: 12054

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

أيضا، وضعت شركة النايل سات تردد أخر بديل لضبط القنوات، وهو كما يلي:

التردد: 11756.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: 4/3.

خطوات ضبط الترددات الجديدة للقنوات الفضائية

يعد القمر الصناعي نايل سات وسيلة مهمة جدًا لنقل القنوات الفضائية، وهذا الأمر له دور واضح في اتساع نطاق التغطية الإعلامية، كما أنه يساهم في تسهيل عملية انتقال الأفكار والمعلومات والثقافات كذلك، ومن ضمن اهم الترددات التي يشتمل عليها تردد قنوات mbc، تردد القنوات الجزائرية، ومن هذا المنحى نسرد خطوات ضبط الترددات الجديدة للقنوات الفضائية:

اضغط على زر Menu أو القائمة.

اضغط على كلمة خيارات أو Options.

ثم اضغط تثبيت أو Installation.

يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

اختر القمر Nilesat/ Arabsat.

قم بالكتابة التردد يدويًا.

اختر رأسي V أو أفقي H.

اختر معدل الترميز 27500.

ثم اضغط Ok.

الانتظار حتى يتم الانتهاء من البحث.

وأخيرًا احفظ أو Save.

تردد يضبط القمر الصناعي نايل سات حتى تعمل جميع القنوات عليه

يحتل النايل سات أهمية كبيرة جدًا في الوطن العربي، حيث ان هذا القمر من بين الأقمار الصناعية التي تأتي في الطليعة دومًا، ويتضمن على كم كبير من الترددات المهمة ومن هذا المنطلق نطرح تردد يضبط القمر الصناعي نايل سات حتى تعمل جميع القنوات عليه:

تردد يضبط القمر الصناعي نايل سات: 2341 أفقي.

تردد لقنوات النايل سات المختلفة وهو 12054 عمودي.

أيضًا: يمكنك تجريب هذا التردد: 11317 عمودي.

البحث عن أفضل تردد لضبط النايل سات حتى تعمل جميع القنوات عليه أمرٌ مهم جدًا بالنسبة للكثير من المشاهدين العرب، وهذا لأن الترددات التي يتضمن عليها هذا القمر لا يمكن ايجادها في أي قمر صناعي آخر، كما أن المميزات التي يحتضنها لا تحتضنها باقي الأقمار الصناعية.