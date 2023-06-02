الدفاع الروسية: تنفيذ ضربة ليلية نوعية استهدفت الدفاعات الجوية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها نفذت ضربة جماعية، الليلة الماضية، أصابت أنظمة دفاع جوي معادية كانت تحمي مرافق البنية التحتية العسكرية الحيوية في أوكرانيا.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن القوات الجوية الروسية نفذت الليلة الماضية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، استهدفت أنظمة دفاع جوي للعدو تحمي مواقع حيوية محورية للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

وأكدت أن كل الأهداف المحددة تمت إصابتها، حيث تم تصفية نحو 360 جنديا أوكرانيا بينهم 60 على محور كوبيانسك، و70 على محور كراسني ليمان، و50 على محور دونيتسك، و150 على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و30 على محور خيرسون.

كما شملت خسائر القوات الأوكرانية على محاور القتال 3 راجمات صواريخ "غراد" ومدافع هاوتزر "دي-30"، و6 مدافع هاوتزر "دي-20"، و3 مدافع هاوتزر "مستا-بي"، و2 من مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا"، و3 مدافع (M777) أمريكية الصنع، ومدفع ذاتي الحركة (Paladin) أمريكي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة (Krab) بولندي الصنع.

وأشارت وزارة الدفاع إلى إصابة 96 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 73 منطقة، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 103 في منطقة خاركوف، وإسقاط طائرة من طراز "سو-25" أوكرانية في منطقة خيرسون، وتدمير 29 طائرة أوكرانية بدون طيار، واعتراض 8 قذائف هيمارس، وصاروخ واحد مضاد للرادار من طراز هارم.