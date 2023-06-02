"الكرملين": سعي أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" يظل أحد العوامل الرئيسية المقلقة لنا

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن سعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو"، يظل أحد العوامل الرئيسية المثيرة للقلق بالنسبة لروسيا خلال السنوات القادمة.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريح اليوم /الجمعة/، تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن انضمام بلاده إلى "الناتو" - إن عزم أوكرانيا أن تصبح عضوًا في (الناتو) هو أحد العوامل الرئيسية المثيرة للقلق والمشاكل المحتملة لسنوات عديدة قادمة، مشيرا إلى أن الغريب في الأمر أن معظم الدول الأوروبية تدرك ذلك جيدا.

وأضاف بيسكوف قائلا "للأسف، تثبت هذه التصريحات عدم رغبة نظام كييف وعدم استعداده وعجزه عن حل المشاكل الحالية عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج أعلن، خلال مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق، أن الحلف يعتبر انضمام أوكرانيا أمرا واقعيا، منوها بأن هذا الانضمام لن يحدث في ظل الحرب.