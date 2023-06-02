الكشف على 887 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بنجع حمادي ضمن "حياة كريمة"

نظمت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية مجانية بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا ، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٨٨٧ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٢٢٤ حالة طب أطفال ، ٢٠٧ حالة أمراض باطنة ، ١٧٢ حالة أمراض جلدية وتناسلية ، ٩٢ طب وجراحة الفم والأسنان ، ٧١ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٦٩ حالة جراحة عامة ، ٤٨ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٧٩ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

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و أشار وكيل صحة قنا ، إلى ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما ٧٤ مواطنا .

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