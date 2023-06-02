وزير الاتصالات: إنشاء مصنع جديد لإنتاج الهواتف المحمولة ببني سويف

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن مصر أصبحت مقصدا جاذبا للعديد من الشركات الكبرى العاملة في مجال تصنيع الإلكترونيات للتصنيع في مصر لخدمة السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، نتيجة للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار في صناعة الإلكترونيات بمصر وتوطين هذه الصناعة الهامة تنفيذا لاستراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات".

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جون سو جونج رئيس مجلس إدارة "سامسونج للإلكترونيات - مصر" والوفد المرافق له، وبحضور كل من المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على إقامة مصنع لشركة "سامسونج" لتغطية متطلبات عملاء الشركة في مصر على مساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة بني سويف.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت حرص الدولة على إقرار سياسات تحفيزية للشركات وتوفير كوادر على أعلى مستوى في التخصصات الداعمة لصناعة الإلكترونيات.. مشيرا إلى أن إنشاء المصنع الجديد لشركة "سامسونج" في بني سويف يأتي استكمالا لمسيرة التعاون الناجحة مع شركة "سامسونج" العالمية والتي أثمرت عن تصنيع "التابلت" التعليمي بمصر.

ويوفر المصنع الجديد نحو 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية خاصة في صعيد مصر، ومن المخطط أن يتم البدء في إنشاء المصنع خلال الربع الأخير من هذا العام، حيث سيتم من خلاله إنتاج الإصدارات الحديثة لأجهزة المحمول التي تصنعها شركة "سامسونج" بأيدي مصرية وتكنولوجيا عالمية، علاوة على نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية للسوق المصري والتي بدورها تؤكد توطين صناعة الهاتف المحمول في السوق المصري.