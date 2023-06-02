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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

ارتفاع وفيات الكوليرا في الكاميرون

رئيس منظمه الصحه
رئيس منظمه الصحه العالمية
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أفادت تصريحات مسؤول بوزارة الصحة بالكاميرون بارتفع إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن تفشي الكوليرا المستمر في الكاميرون إلى426 بعدما لقي 26شخصا  أمس .

وأُعلن المسؤول تفشي المرض في أكتوبر 2021، وحدثت زيادة قوية في حالات الإصابة منذ أواخر مارس من هذا العام بعد فترة انخفاض، وذلك فقا لمنظمة الصحة العالمية.
 

وقالت ليندا إسو، المسؤولة بوزارة الصحة في الكاميرون إن عدد حالات الإصابة المؤكدة في الكاميرون تبلغ الآن 1868.
وقد تسبب الكوليرا الإسهال الحاد والقيء والضعف العام  وتنتقل بشكل رئيسي عن طريق الطعام أو الماء الملوثين. وقد تودي بحياة الشخص في بضع ساعات إذا لم يتم علاجها.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير صدر الخميس إن 14 دولة أفريقية أبلغت عن حالات إصابة منذ بداية عام 2023.
وأعربت عن قلقها بشكل خاص، نظرا لأن بلدانا كثيرة سجلت معدلات وفيات أعلى نسبة للإصابات مقارنة بالسنوات السابقة.

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