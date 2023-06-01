محافظ القاهرة يتابع أعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية التى سقطت فوق كوبرى أكتوبر

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية التى سقطت فوق كوبرى أكتوبر أعلى عزبة أبوحشيش بحى حدائق القبة بسبب العاصفة الترابية القوية التى تعرضت لها العاصمة ظهر اليوم.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بسقوط لوحة إعلانية مثبتة علي شاسيه حديد تتبع إحدى الشركات الإعلانية الخاصة على سيارتين ودراجة بخارية فوق كوبرى أكتوبر وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولى الحى والإسعاف لموقع الحادث، كما تم عمل التحويلات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأصدر اللواء خالد عبد العال تعليماته بتشكيل لجنة لمراجعة كافة اللوحات الاعلانية المثبتة على شاسيهات لبيان مدى تأثرها من العاصفة القوية التي تعرضت لها القاهرة حرصًا على حياة المواطنين .