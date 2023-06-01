الوداد المغربي عن استضافة الأهلي: "سنرد ما فعله معنا في المغرب"

قال محمد طلال، المتحدث الرسمي باسم نادي الوداد المغربي، إن الاستقبال والأجواء التي تلقتها بعثة الفريق في القاهرة كانت رائعة، وأن الجميع يشعر وكأنه في المغرب، مبديا تقديره لحسن الاستضافة والظروف التي تتم فيها التحضيرات للمباراة.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي، في التاسعة مساء الأحد المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع محمد طلال، في تصريحات صحفية: كل شيء في بعثة الفريق على ما يرام، وهذا الأمر لم يفاجئنا لأنه بين المغرب ومصر، وبين الوداد والأهلي الكثير من التقدير، وسيحظون بنفس المعاملة والترحاب خلال رحلتهم في الدار البيضاء وربما أكثر من ذلك ونحن ممتنون لما حظينا به في الاستقبال بين اشقاءنا".

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي الوداد: “أتمنى ألا ينساق الأنصار والجماهير خلف الشائعات المغرضة وترويج بعض الأخبار المغلوطة، ونراهن على نهائي كبير بين ناديين تجمع بينهما علاقات قوية”.

وأردف: “أتمنى أن تنتهي الجولة الأولى في القاهرة مثلما خططنا لها قبل الموقعة الثانية بالمغرب مؤكدا أنه يعرف الأهلي جيدا والفريق المصري يعرف ايضا الكثير عن الوداد وهذا نهائي يظهر الطرفان فيه وكلاهما كتاب مفتوح للمنافس مثلما أعتقد”.