مصدر يكشف خسائر سقوط لافتة إعلانية أعلى كوبري أكتوبر

كشف مصدر مطلع حصيلة سقوط لوحة إعلانية عملاقة على كوبرى أكتوبر، مساء اليوم الخميس، نتيجة العاصفة الترابية التى شهدتها البلاد.

وأكد المصدر ان اللوحة سقطت على سيارة ملاكى فى المسافة الفاصلة بين غمرة وعزبة أبو حشيش مما تسبب فى إصابة شخصين.

وأضاف المصدر أن السيارات الإسعاف تعاملت مع المصابين، وتم رفع اللوحة وعادت حركة المرور لطبيعتها.

بلاغ بسقوط لافتة

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده سقوط لافتة أعلانية أعلى كوبرى أكتوبر، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن وتبين سقوط لافتة إعلانية ويقوم رجال المرور برفعها أعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى عاصفة ترابية أثرت على أغلب أنحاء الأنحاء بالقاهرة والجيزة والقليوبية وأدت إلى إثارة الرمال والأتربة وتسببت فى انخفاض الرؤية الأفقية.

ويشهد اليوم، الخميس، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.