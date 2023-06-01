مصرع شاب صعقًا بالكهرباء داخل منزله بإمبابة

لقي شاب في العقد الرابع من عمره مصرعه جراء تعرضه للصعق الكهربائي داخل منزله بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث صعق كهربائي داخل منزل بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "كريم محمد أنور" 35 سنة، تعرض لصعق كهربائي من أحد الأجهزة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.