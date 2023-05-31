الاسماعيلي ينسحب من مواجهة المقاولون اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء

شهدت مواجهة المقاولون العرب والإسماعيلي المقامة حاليًا في الدوري الممتاز انسحاب لاعبي الدراويش من اللقاء؛ اعتراضًا على احتساب حكم اللقاء ضربة جزاء للمقاولون العرب.

واعترض لاعبو الإسماعيلي على احتساب ركلة الجزاء قبل أن يقرروا الانسحاب، وتوقفت المباراة قرابة 18 دقيقة.

ومنح حكم المباراة وقتًا للاعبين للعودة إلى المباراة، وفي حال عدم العودة يتم إلغاء اللقاء واحتساب نقاطها لصالح المقاولون العرب.

وتراجع لاعبو الإسماعيلي عن الانسحاب قبل أن يتم استكمال المباراة، وتُحتسب الركلة التي سجلها جون أوكلي مهاجم المقاولون العرب في الدقيقة 79.

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والمقاولون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع 30 من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز عمر فتحي كاستيلو الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة 17، وتعادل للإسماعيلى فراس شواط في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.