حملة مداهمات في ألمانيا للاشتباه في تنظيم إرهابي لتمويل داعش

أعلن مكتب الادعاء العام الاتحادي اليوم الأربعاء، أنه تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص يشتبه في أنهم ينتمون لتنظيم داعش في عدة ولايات ألمانية.

وقال الادعاء إن التحقيق يتعلق بشبكة تمويل التنظيم الإرهابي داعش، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 19 مداهمة في نفس الوقت في عدة ولايات، وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص في ولاية شمال الراين-ويستفاليا وشخص في كل من ولايات بادن-فورتمبيرج وراينلاند-بفالتس وبريمن، فضلًا عن مداهمة عقار في هولندا.

وتتهم هيئة الادعاء العليا الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم وهم رجال وسيدات، ومعظمهم يحملون الجنسية الألمانية ووجهت إليه الاتهامات بأنهم يدعمون منظمة إرهابية.

وتشتبه السلطات في انتماء المقبوض عليهم إلى شبكة دولية ناشدت تقديم تبرعات مالية للتنظيم في سوريا عبر منصات من بينها تطبيق تليجرام للتراسل ثم نقلت هذه التبرعات بعد ذلك إلى التنظيم أو وسطاء تابعين له.