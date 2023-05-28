مدير تعليم القاهرة يكرم الفائزين فى مسابقة أوائل الطلبة

كرم أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، الطلبة الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة والتى نظمت بالتعاون بين التعليم الثانوى وتوجيه عام التربية الاجتماعية.

كرم " مدير المديرية" الطلاب "بمبالغ مالية"، وأعرب عن سعادته بهذا التكريم مؤكداً على ضرورة وأهمية تحفيز الطلاب وتشجيعهم لتحقيق المزيد من التفوق والتميز وحثهم على تنمية قدراتهم التى سوف تنعكس إيجابياً على تقدم وازدهار المجتمع الذى يعيشون فيه.

وأوصى "مدير المديرية" الطلاب بمواصلة العمل والاجتهاد حرصاً على إستمرار تفوقهم ، كى يصبحوا قدوة لأقرانهم فى العلم والمعرفة والخلق، قائلاً لهم " أنتم أمل مصر المشرق ومستقبلها ، وبكم وبتفوقكم وإخلاصكم يحقق الوطن آماله وطموحاته .

حضر التكريم زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، ومنيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية، ووردة الفقى مدير التعليم الثانوي بالمديرية، ومحمد زكريا موجه عام التربية الإجتماعية، وابتسام إمام مسئول الإتحادات الطلابية، وأحمد حافظ عضو مجلس أمناء القاهرة ورئيس لجنه الحكماء بالمجلس.