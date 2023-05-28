رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف عن أول تكليف من الرئيس السيسي بعد توليه منصبه

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن أول تكليف من الرئيس السيسي له عند توليه رئاسة الشركة هو بدء الحياة فى العاصمة.

وقال رئيس شركة العاصمة على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي حريص على سرعة نقل الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية

وأكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك 30 أسرة حاليا تعيش فى العاصمة الإدارية بينما هناك 2000 أسرة سينتقلون للحي السكنى الأول فى العاصمة الإدارية.

وأوضح أن هناك 25 ألف وحدة فى الحي السكنى الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل، متوقعا زيادة فى عدد المقيمين في العاصمة الإدارية بعد إنتهاء العام الدراسي.

وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا على تجديد كل الخدمات بالحي السكنى الأول لاستقبال المواطنين، مضيفا أنه لم يتم بيع أى وحدة عقارية أو سكنية من البرج الأيقوني.

وأضاف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن 2.7 مليار دولار قيمة القرض الصيني لإنشاء حي المال والأعمال والبرج الأيقوني في العاصمة.

وأردف: سنتمكن من تسديد القرض الصيني من مبيعات البرج الأيقوني والأبراج فى حي المال والأعمال، مردفا أنه يتم العمل فى 15% فقط من مساحة أراضي العاصمة الإدارية.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية تم التخطيط لها منذ أول يوم لتكون مدينة ذكية.

وأكد أن مليون و500 ألف مواطن حجم عدد السكان المستهدف تواجدهم فى المرحلة الأولي بالعاصمة الإدارية، وأى قطعة أرض تطل على البرج الأيقوني تكون مميزة وتحقق أعلى عائد للدولة .

واستطرد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة الإدارية مسئولة عن تحقيق أعلي أرباح للدولة وتشهد حركة كبيرة حاليا.

ولفت إلى أن كل وسائل النقل الحديثة ستكون موجودة داخل العاصمة الإدارية، حيث إن المدينة مصممة لتكون مدنية خضراء ومستدامة وذكية .

