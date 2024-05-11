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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس وزراء اليابان: سنبذل ما في وسعنا لإعادة المواطنين المختطفين بكوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
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 أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لإعادة المختطفين اليابانيين في كوريا الشمالية منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن.
وأعرب كيشيدا - خلال مسيرة نظمها ذوو المختطفين في العاصمة /طوكيو/ حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /السبت/ - عن عزمه لقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في أي وقت ودون أي شروط؛ لحثه على التغلب على العقبات واتخاذ القرارات وتكثيف الجهود لعقد قمة معه في هذا الصدد.
كما شدد كيشيدا على أن قضية اختطاف عدد من اليابانيين تعد مسألة إنسانية ملحة، مؤكدًا على ضرورة إحداث تغيير جذري في الوضع.
وكانت سلسلة من الحوادث تتعلق باختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين قد وقعت خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث كشفت حكومة اليابان أن 17 مواطنًا يابانيًا هم ضحايا الاختطاف، بينما اعترفت /بيونج يانج/ بأنها اختطفت الضحايا وقدمت اعتذارها عن ذلك التصرف، وأعادت في عام 2002 خمسة مواطنين يابانيين مختطفين إلى بلادهم.
 

كيشيدا كوريا الشمالية اليابان