رئيس وزراء اليابان: سنبذل ما في وسعنا لإعادة المواطنين المختطفين بكوريا الشمالية

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لإعادة المختطفين اليابانيين في كوريا الشمالية منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن.

وأعرب كيشيدا - خلال مسيرة نظمها ذوو المختطفين في العاصمة /طوكيو/ حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /السبت/ - عن عزمه لقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في أي وقت ودون أي شروط؛ لحثه على التغلب على العقبات واتخاذ القرارات وتكثيف الجهود لعقد قمة معه في هذا الصدد.

كما شدد كيشيدا على أن قضية اختطاف عدد من اليابانيين تعد مسألة إنسانية ملحة، مؤكدًا على ضرورة إحداث تغيير جذري في الوضع.

وكانت سلسلة من الحوادث تتعلق باختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين قد وقعت خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث كشفت حكومة اليابان أن 17 مواطنًا يابانيًا هم ضحايا الاختطاف، بينما اعترفت /بيونج يانج/ بأنها اختطفت الضحايا وقدمت اعتذارها عن ذلك التصرف، وأعادت في عام 2002 خمسة مواطنين يابانيين مختطفين إلى بلادهم.

