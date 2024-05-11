قانون حقوق ذوي الإعاقة.. توظيف 5% من المسحقين

يعمل قانون حقوق ذوي الاعاقة منذ صدوره عام 2018 علي حماية وحفظ حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية علي قدم المساواة مع الاخرين وتعزيز كرامتهم ودمجهم وانخراطهم داخل المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم .

فيما حرص القانون بكافة أبوابه علي تغطيه كل متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة من حق في التعليم وحق في تلاقي العلاج المناسب والحق في الحصول علي عمل وايضا كافة الحقوق السياسية و وضع عقوبات صارمة ضد كل من يعرض حياة ذوي الاعاقة للخطر او يتعدي علي اي حق من حقوقه الذي كفله له القانون.

وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) المادة رقم (23) للباب حق الشخص ذوي الاعاقة في الحصول علي العمل وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريببة الأخري المقررة بقوانين خاصة ، حيث يمنح الشخص ذوي الاعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصا ذا إعاقة ، المزايا الاتية :

1_ يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبى علي االدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الاعاقة ، أو لمن يرعي فعليا شخصا ذا إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .

2_ لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصا من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (5%) المشار اليها في المادة (22) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الاشخاص ذوي الإعاقة .