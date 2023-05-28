"الدفاع الروسية": القضاء على 545 عسكريًا أوكرانيًا وإسقاط 3 صواريخ كروز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات الجيش الروسي تمكنت من القضاء على نحو 545 عسكريا أوكرانيا، وإسقاط 3 صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف- في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن قوات مجموعة "غرب" الروسية على اتجاه كوبيانسك، تمكنت بنيران مدفعيتها وطيرانها الحربي من تكبيد العدو خسائر كبيرة في المعدات والأفراد في عدد من المراكز السكنية، كما تم التصدي لمحاولات اختراق من جانب مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين، وخسر العدو خلال ذلك أكثر من 30 عسكريا وسيارة مصفحة وتدمير مستودعات للذخيرة في مقاطعتي خاركوف وتشيرنيعيف.

وأضاف كوناشينكوف أنه في اتجاه كراسنو- ليمان، دكت قوات مجموعة "غرب" بنيران المدفعية والطيران مواقع العدو في العديد من المواقع وتم تكبيده خلال ذلك 65 قتيلا وتدمير العديد من مرابض المدفعية والآليات العسكرية، مشيرا إلى أنه في اتجاه دونيتسك، تمكنت قوات مجموعة "جنوب"، من قتل ما يصل إلى 340 عسكريا من قوات العدو، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع "كراب" بولندي الصنع، وتدمير مستودعات معادية للذخيرة والأسلحة.

وتابع:"في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدفت قوات مجموعة "شرق" بنيران مدفعيتها وطيرانها، مراكز القوات الأوكرانية وتكبد العدو أكثر من 100 قتيل بالإضافة إلى 4 آليات، وتدمير محطة رادار أمريكية من طراز (AN/TPQ-37) ومستودع معادٍ للذخيرة".

وأشار إلى أنه في اتجاه خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 10 جنود أوكرانيين، وتدمير ثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، وضرب الطيران الحربي وكذلك مدفعية الجيش الروسي خلال اليوم الماضي، مرابض 89 وحدة مدفعية أوكرانية في 156 منطقة، وقصف ودمر مراكز القيادة والمراقبة لوحدات اللواءين 24 و65 التابعة للقوات الأوكرانية، وتم استهداف نقطة الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ثلاثة صواريخ كروز طراز "ستورم شادو"، وست قذائف صاروخية من طراز "هيمارس"، وتدمير أربع مسيرات جوية أوكرانية.