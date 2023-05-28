الدوري الإنجليزي.. أرسنال يختم الموسم بخماسية نظيفة في شباك ولفرهامبتون

حقق فريق أرسنال فوزا عريضا على ولفرهامبتون، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الـ38 (الأخيرة) من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل خماسية أرسنال كل من جرانيت تشاكا "هدفين" في الدقيقتين 11 و14، وبوكايو ساكا في الدقيقة 27 وجابرييل جيسوس في الدقيقة 58 وجاكوب كيويور في الدقيقة 78.

وبهذا النتيجة، حافظ أرسنال على وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 84 نقطة فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 41 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، نجح فريق إيفرتون في الهروب من خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعدما كان قاب قوسين أو أدنى، بالفوز على نظيره بورنموث، بهدف نظيف.

رفع إيفرتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع عشر فيما تجمد رصيد بورنموث عند 39 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تأكد هبوط فرق ليستر سيتي وليدز يونايتد وساوثهامبتون.