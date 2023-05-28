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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء

افتتاح
افتتاح
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افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي لمدينة العريش ومركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمدينة، وذلك بحضور  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار زيارته الحالية لمحافظة شمال سيناء لافتتاح عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

واستمع وزيرا التنمية المحلية والتخطيط ومحافظ شمال سيناء الي شرح حول جهود تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية بالديوان العام والتكامل الالكتروني بين إدارات الديوان العام للمحافظة وبعضها العبض وبين مدن وقطاعات المحافظة المختلفة، كما تم الاشارة الي الدورات التدريبية التي حصل عليها جميع الموظفين العاملين في تلك المراكز التكنولوجية الجديدة علي مستوي مدن ومراكز المحافظة المختلفة وعددهم ١٥٦ موظف.

وحرص وزيرا التنمية المحلية والتخطيط ومحافظ شمال سيناء علي الاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها والتعرف علي سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات وذلك بالمراكز التكنولوجية الجديدة.

 

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وزير التنمية المحلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة ومدينة العريش ومركز إصدار تراخيص المحال العامة افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية