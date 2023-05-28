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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجولة الأخيرة.. محرز يقود هجوم مانشستر سيتى أمام برينتفورد

محرز
محرز
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برينتفورد، وذلك بعد قليل على ملعب جريفين بارك، بالجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 جاء تشكيل فريق مانشستر سيتي، كالتالى:
حراسة المرمى: إديرسون.
خط الدفاع: ووكر- أكي- لابورت.
خط الوسط: جوميز- لويس- فيليبس- بالمر.
خط الهجوم: محرز- فودين- ألفاريز.

 يحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 89 نقطة، بينما يتواجد برينتفورد في المركز التاسع برصيد 56 نقطة.
 

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