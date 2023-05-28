محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرا التنمية المحلية والتخطيط أثناء وصولهما للعريش

وصل اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدينتي العريش والشيخ زويد، حيث كان في استقبالهما اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء المجموعة البرلمانية.



وتتضمن أنشطة الزيارة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعاميين الماليين 22/2023 و23/2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، وآخر عن تطوير مدينة العريش.



ومن المقرر أن يتم افتتاح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي بمدينة العريش وافتتاح مركز اصدار التراخيص للمحال التجارية بمدينة العريش وتفقد المنطقة الحرفية بمدينة العريش.



وتمتد الزيارة إلى غدا الاثنين حيث يزور الوزيران مدينة الشيخ زويد لتفقد عدد من المدارس والوحدات الصحية، بجانب تفقد معرض المنتجات السيناوية وتفقد الزراعات بقرية الظهير جنوب مدينة الشيخ زويد وافتتاح المركز التكنولوجي بمدينة الشيخ زويد.