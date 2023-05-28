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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
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وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة سوهاج، وذلك بحضور اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الأكاديمية، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

يهدف البرتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى المصرى، كذلك التعاون المشترك والإستعانة بالخبرات   بين الجانبين فى الموضوعات المرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية.

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أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الاستراتيجية والامن القومي الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج