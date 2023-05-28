اتصالات النواب: البريد نموذج لكيان مصري ناجح حقق أرباحا وصلت لـ3 مليارات و800 مليون جنيه

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققه البريد المصري خلال العام الماضي، مؤكدًا بأن الارقام تؤكد أننا أمام نموذج لكيان مصري ناجح محققًا أرباح وصلت إلي 3 مليار و800 مليون جنيه بزيادة عن العام الماضي تقارب لـ700 مليون جنيه.



وأضاف “بدوي” خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 للهيئة القومية للبريد بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن خطة التطوير في الانشاءات الجديده وصلت لـ950 مكتب بريد بالإضافة إلي 300 مكتب جديد بزياده 20%، لافتا إلي أن هناك طفره كبيرة وتوسع في مجال الأكشاك البريديه وصلت الي 65 كشك بريدي مما يؤكد أن هناك تقدم وتطور.

وتابع بأن ماتحقق هو ثمار تعاون مثمر بين مجلس النواب والبريد ونتطلع لمزيد من التعاون لتحقيق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

ووجه بدوي الشكر الي الجهد الذي تحقق خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الدكتور شريف فارق حقق طفرة كبيرة وان يسير وفق رؤية الدولة المصريه.



من جهته أكد النائب أحمد نشات وكيل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: بلا شك أننا نجد كل التعاون من الهيئة القومية للبريد والبرلمان مطالبًا باستيضاح المستهدف عن العام القادم.

وتابع “نشأت” بأن البريد يقوم بدور كبير في خدمة المجتمع وانعكس بشكل كبير علي المواطن المصري.