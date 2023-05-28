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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب: لجنة نادي الإسماعيلي مستمرة حتى آخر إجراءات التقاضي

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نحترم أحكام القضاء، ومجلس نادي الاسماعيلي مستمر حتى آخر إجراءات التقاضي.

وأضاف وزير الرياضة فى تصريحات إعلامية سيتم الدعوة  لانتخاب مجلس إدارة جديدة خلال شهر يوليو المقبل . والوزارة مهتمة بالحفاظ على استقرار المجلس والقيام بدوره فى ادارة  كافة شؤون النادي الاسماعيلي ويحافظ على مكتسباته حتى إشعار آخر.
 وأشار صبحي الشباب قائلا: " لنا أدوار سابقة مع الأندية الشعبية ويجب أن تبحث مجالس إدارات الأندية زيادة مواردها فمجال كرة القدم استثمار واقتصاد والحكومة لا تدعم الصرف على لاعبين الموضوع تسويقي وتجاري أكثر من أي شيء آخر".

وأكد كامل الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الرياضية والأندية والوقوف بجانبها وفق اللوائح والقوانين المُنظمة، ودور الوزارة ليس إدارة كرة القدم في الأندية الشعبية.

وزير الشباب احكام القضاء الإسماعيلي إجراءات التقاضى احمد محمدي