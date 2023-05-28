محافظ دمياط تستقبل وفدا من السفارة السويسرية للتباحث حول مشروع حينا

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفد السفارة السويسرية " فاليرى ليشتى مدير مكتب التعاون الدولى و مارك ألكسندر مدير برنامج بقسم تمويل البنية التحتية بوزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية ، و إيمان رضوان مدير البرامج بالسفارة ، ووفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " رانيا هداية الممثل الاقليمى للدول العربية،عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية "و حامد حجازى المدير الوطنى للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وتناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وملفات التعاون التى تجرى خلال الفترة الحالية ، كما بحثت " المحافظ " آخر المستجدات بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حيّنا "بمنطقة الشعراء، وذلك وفقًا لعدد من الأهداف المتعلقة بالمحاور العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد وكذلك بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ، وتضمن اللقاء أيضًا ، استعراض كافة التحديات التى تواجه عملية التنفيذ وآلية تذليلها وكذلك نتائج لقاءات فريق المشروع مع ملاك الأراضى لتعريفهم بمراحل المشروع وتفعيل المشاركة المجتمعية بالانشطة التى يتضمنها.

و رحبت " المحافظ " بالشراكة مع الجانب السويسري و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، وذلك لتنفيذ عدد من البرامج والتى تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ،بينما غادر عدد 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

‏كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38969 طن تشمل : 8558 طن ابلاكاش و 5500 طن ذرة و 13948 طن خردة و 7484 طن حديد و 1280 طن قمح و 450 طن زيت طعام و 485 طن نواتج تقطير و 4092 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1264 طن .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 960 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 701 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3365 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 110613 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192353 طنًا .