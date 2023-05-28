بالفيديو.. وليد توفيق يهدى هالة صدقى "بوكيه ورد"

نشرت الفنانة هاله صدقى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، فيديو لها شاركت به جمهورها.

وظهرت من خلال الفيديو مع الفنان وليد توفيق والفنانة شذى حسون، وأهداها كفورى بوكيه ورد وتبادلا بعدها القبلات.

https://www.instagram.com/reel/CsyQGoUsLex/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلقت صدقى على الفيديو "زياره عزيزه من أحب الأصدقاء وعشرة العمر وليد توفيق، وحبيبتى أنا شذى حسون" .

شاركت الفنانة هاله صدقى فى الموسم الرمضانى بمسلسل"جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منه فضالى، عصام السقا، والإخراج محمد سامى.

يذكر أن الفنانة هالة صدقى أعلنت عن التعاقد على مسلسلها رمضان القادم، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الفتره المقبله.