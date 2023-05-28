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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

31 مايو.. الحكم على البلوجر "لوشا" بتهمة خطف طفل

البلوجر لوشا
البلوجر لوشا
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قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد، مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة البلوجر الشهير بـ"لوشا"، المتهم في قضية خطف، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات، لجلسة 31 مايو للحكم.

كشفت التحقيقات في قضية اتهام البلوجر لوشا بخطف طفل بالاشتراك مع آخرين، بعدما أسند إليهم ابتزاز والدة الطفل وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وتبين تهرب البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ«لوشا»، بعد ضبطه بتهمة التهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بالحبس 10 سنوات بتهمة الخطف.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على لوشا، ويبلغ من العمر 36 عامًا دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى الجيزة، ومنها إلى قسم الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

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