بالصور.. زيارات طلابية ميدانية للمشروعات القومية بالجمهورية الجديدة

أكد الدكتور ياسر جمال حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة انه في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية وغرس روح الولاء والإنتماء لدى طلاب الجامعات المصرية.

ونظمت الجامعة عدد من الزيارات الميدانية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاعهم على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية في مختلف مجالات التنمية، والتطور الكبير الذي تشهده مصرنا الحبيبة على أرض الواقع، والتعرف على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة.

ومن بين تلك المشروعات التى زاروها الطلاب هما “ المتحف القومى للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط – المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى بمدينة السادات - مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة – شركة السويس للصلب – مدينة العلمين الجديدة-"، هذا بجانب زيارة خاصة للكلية الفنية العسكرية وتشمل أقسام : الميكانيكا الهندسية - الفيزياء الهندسية - الرياضيات الهندسية - علوم وتكنولوجيا المواد - إدارة الانتاج والجودة.

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