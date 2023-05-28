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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يفتتحان عددا من المراكز التكنولوجية بشمال سيناء

اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية
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يزور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم الأحد، محافظة شمال سيناء، برفقة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارتين وذلك لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة. 

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة الزيارة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعاميين الماليين 22/2023 و 23/2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، وآخر عن تطوير مدينة العريش.

كما سيقوم وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد خلال زيارتها لشمال سيناء بافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في كل من ديوان عام المحافظة، ومدينة العريش، بالإضافة إلى تفقد عدد من المناطق بالمحافظة.

وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يفتتحان عدد من المراكز التكنولوجية بشمال سيناء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هشام امنه وزير التنميه المحليه هالة السعيد وزيرة التخطيط