كلاكيت ثاني مرة.. مستقبل إسكندرية بطل الجمهورية لكرة القدم السباعية

نجح فريق مستقبل إسكندرية بتحقيق لقب بطولة الجمهورية لكرة القدم السباعية، والتي اختتمت ظهر اليوم لفئة CP للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

والتي أقيمت على ملعب مركز شباب عين الصيرة بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وحضر مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات ذوي الشأن الدماغي الدكتور أحمد ادم، محمد دسوقي نائب رئيس الاتحاد، ابراهيم امين، أمين الصندوق، دسوقي حامد، عضو مجلس الإدارة .

وحصل فريق فرسان الإرادة بأوسيم على المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما جاء فريق بهتيم على المركز الثالث في أول مشاركاته في البطولة، وحصل فريق التثقيف الفكري بالمركز الرابع ونادي المصري القاهري بالمركز الخامس .

وحصل اللاعب عبدالرحمن اسماعيل من نادي بهتيم على جائزة أحسن لاعب وهداف البطولة