جهاز شؤون البيئة بالشرقية يحرر 5 محاضر لمنشآت صناعية ببلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخازن ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية وبيئية من الجهات المختصة، وكذلك التأكد من التخلص الآمن من النفايات الخطرة وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى هذا الإطار قامت إدارة التفتيش البيئى والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة والشرقية وبالاشتراك مع إدارة التموين بمركز بلبيس بتنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الصناعية بمركز بلبيس وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، وأسفرت الحملة على ضبط 5 منشآت وتم تحرير جنح لهذه المنشآت .

ومن جانبه أشار الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن المخالفات التى رصدتها الحملة في المنشآت التى تم التفتيش عليها تتمثل في (عدم وجود سجل مخلفات خطرة – عدم وجود سجل بيئى – عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للإشتراطات البيئيه -عدم فصل المخلفات الخطره عن المخلفات الصلبه -عدم وجود غرفه للمخلفات الصلبه - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطره ) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة ، و تحرير محاضر ضدهم وجاءت علي النحو التالي:

تحرير محضر جنحة لمصنع لتعبئة المنظفات الصناعية رقم (9088) جنح بلبيس لسنة 2023.

تحرير محضر جنحة لمصنع إنتاج البلاستيك رقم (9089) جنح بلبيس لسنة 2023.

تحرير محضر جنحة لمصنع انتاج الأدوات المنزلية رقم (9090) جنح بلبيس لسنة 2023.

تحرير محضر جنحة لمصنع مواد كيميائية رقم (9091) جنح بلبيس لسنة 2023.

تحرير محضر جنحة لمصنع خلط وتعبئة المطهرات والمذيبات الكيميائية رقم (9092)جنح بلبيس لسنة 2023.