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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات التركية|منافس أردوغان.. كليتشدار أوغلو يدلي بصوته "صور"

كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو
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أدلى المرشح في الانتخابات الرئاسية التركية كمال كليتشدار أوغلو بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وظهر كليتشدار أوغلو برفقة زوجته أثناء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية.

ودعا زعيم المعارضة التركية الشعب إلى التصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية بالبلاد.

ووبدأ التصويت لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية، التي ستجرى لأول مرة في التاريخ السياسي التركي ، في الساعة 08:00 في جميع أنحاء تركيا.

سيتمكن المواطنون من التصويت حتى الساعة 17:00 بتوقيت تركيا، في الانتخابات التي ستجرى بين الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو.

وتم إنشاء أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في المجالس الانتخابية لـ 973 دائرة و 1094 منطقة في جميع أنحاء البلاد للانتخابات التي سيتم فيها تحديد رئيس تركيا الذي سيحكم البلاد لمدة 5 سنوات، وسيدلي أكثر من 60 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية التركية الرئيس التركي المنتهيه ولايته المعارضة التركية