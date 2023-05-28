ضبط سيدتين بشمال سيناء وبحوزتهما 474 طربة حشيش بأكثر من ثلاثة ملايين

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط ( سيدتين - مقيمتان بدائرة قسمى شرطة أول وثان العريش ) حال تواجد كلاً منهما بمسكنها .. وبحوزتهما (474 طربة من مخدر الحشيش وزنت 47,5 كيلو جرام- مبالغ مالية - هاتفى محمول).

بمواجهتهما إعترفتا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى وهاتفى المحمول للتواصل مع عملائهما .

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 3,300,000 ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف جنية تقريباً ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.