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الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سيدتين بشمال سيناء وبحوزتهما 474 طربة حشيش بأكثر من ثلاثة ملايين

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط ( سيدتين - مقيمتان بدائرة قسمى شرطة أول وثان العريش ) حال تواجد كلاً منهما بمسكنها .. وبحوزتهما (474 طربة من مخدر الحشيش وزنت 47,5 كيلو جرام- مبالغ مالية - هاتفى محمول).

بمواجهتهما إعترفتا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى وهاتفى المحمول للتواصل مع عملائهما .
قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 3,300,000  ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف جنية تقريباً ) .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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