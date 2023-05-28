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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ميرال أكشينار تدلي بصوتها في الانتخابات التركية

ميرال أكشينار
ميرال أكشينار
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أدلت رئيسة حزب الجيد التركي ميرال أكشينار، بصوتها في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وقالت أكشينار أثناء التوصيت: "هذه الانتخابات هامة للغاية وخاصة للشباب، وأتمنى أن تكون مفيدة لبلدنا وأمتنا".

وبدأ التصويت لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية، التي تجرى لأول مرة في التاريخ السياسي التركي، في الساعة 08:00 في جميع أنحاء تركيا.

سيتمكن المواطنون من التصويت حتى الساعة 17:00 بتوقيت تركيا، في الانتخابات التي ستجرى بين الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو.

وتم إنشاء أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في المجالس الانتخابية لـ973 دائرة و1094 منطقة في جميع أنحاء البلاد للانتخابات التي سيتم فيها تحديد رئيس تركيا الذي سيحكم البلاد لمدة 5 سنوات، وسيدلي أكثر من 60 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية التركية الرئيس التركي المنتهيه ولايته رجب طيب اردوغان