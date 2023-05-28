ضبط شخص حاول توجيه الناس للتصويت في تركيا.. فيديو

نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو، لحظة القبض على أشخاص يحاولون توجيه الناس للتصويت بشكل جماعي في الجولة الثانية من الانتخابات التركية.

ويظهر في شريط الفيديو القبض على شخص يحاول توجيه الناس للتصويت بشكل جماعي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، لصالح الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان.

وبدأ التصويت لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية، التي ستجرى لأول مرة في التاريخ السياسي التركي ، في الساعة 08:00 في جميع أنحاء تركيا.

سيتمكن المواطنون من التصويت حتى الساعة 17:00 بتوقيت تركيا، في الانتخابات التي ستجرى بين الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو.

وتم إنشاء أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في المجالس الانتخابية لـ 973 دائرة و 1094 منطقة في جميع أنحاء البلاد للانتخابات التي سيتم فيها تحديد رئيس تركيا الذي سيحكم البلاد لمدة 5 سنوات، وسيدلي أكثر من 60 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات.