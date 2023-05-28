أسعار الذهب اليوم الأحد 28 مايو 2023

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 28 مايو 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2686 جنيه للبيع و 2709 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2350 جنيه للبيع و 2370 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18- الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2014 جنيه للبيع و 2031 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1567 جنيه للبيع و 1354 جنيه للشراء.



وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 18.8 ألف جنيه للبيع و 18.96 ألف جنيه للشراء.



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.7 مليون جنيه للبيع و 2.71 مليون جنيه للشراء.



وصلت أوقية الذهب إلي 83.53 ألف جنيه للبيع و 84.24 ألف جنيه للشراء.