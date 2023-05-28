شاهندة عبد الرحيم: سنان أوغان وجه أنصاره لدعم أردوغان للفوز برئاسة تركيا.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية شاهندة عبد الرحيم، نائب رئيس تحرير جريدة «البوابة نيوز»، إن المرشح الخاسر سنان أوغان قد حصل فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية على أصوات 5% فقط من إجمالى أصوات الناخبين.

وأشارت شاهندة عبد الرحيم، خلال تقديم برنامج ” فوكاس “، عبر فضائية ” اكسترا نيوز، أن النسبة القليلة التي حصلت عليها المرشح الخاسر تقدر بإكثر 2 مليون و800 ألف صوت انتخابي من إجمالى أصوات الناخبين.

ولفتت نائب رئيس تحرير جريدة «البوابة نيوز»، أن هذه النسبة التي حصل عليها المرشح الخاسر لا تقارن بالنسبة التي حصل عليها الرئيس التركي المنتهي ولاية رجب طيب أردوغان أو النسبة التي حصل عليها مرشح المعارضة ومنافس أردوغان الشرس رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، ومن المتوقع أن تكون هذه النسبة مفتاح الفوز للرئيس التركي أو معارضة فى جولة الإعادة.

واستطردت شاهندة، أن فرصة الفوز سوف تكون عن طريق توجية المرشخ الخاسر أوغان لدعم أحد المرشحين في جولة الإعادة، موضحة، أن الإكاديمي سنان أوغان قد أعلن دعمة الكامل خلال مؤتمر صحفي سابق للرئيس المنتهي ولايتة رجب طيب أردوغان بالإضافة الى أنه دعا كافة مناصرية لدعم الرئيس التركي للفوز فى جولة الإعادة من اجل اسقرار البلاد التركية.

يشار إلى أن تركيا تركيا دخلت مرحلة الصمت الانتخابي عشية جولة الحسم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو على مقعد رئاسة البلاد، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

حصل أردوغان على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كمال كيليتشدار أوغلو على 44.88%.

ومن المقرر عقد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد.