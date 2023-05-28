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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 4 مواطنين بتسمم لاستنشاق مبيد زراعي في كفر الشيخ

أثناء ري محاصيل زراعية

صورة أرشيفية لسيارة
صورة أرشيفية لسيارة في كفر الشيخ
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تعرض 4 مواطنين، للإصابة باشتباه تسمم؛ لاستنشاق مبيد زراعي بكفرالشيخ، أثناء ري محاصيل زراعية. 

استقبل مستشفى كفرالشيخ العام مساء اليوم السبت، 4 مواطنين مصابين باشتباه تسمم نتيجة استنشاق مبيد زراعي " فردان"، أثناء رش المحاصيل الزراعية، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بالمحافظة ومديرية الصحة  إشارة من المستشفى العام بوصول 4 أشخاص مصابين باشتباه تسمم أثناء رش المحاصيل الزراعية بمركز كفر الشيخ، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

بالفحص، تبين إصابة كل من، "محمد.ا.ح"، 64 سنة، من قراجة، و"محمد.ح.ع"، 35 سنة، من قراجة، و"محمود.ح.م"، 40 سنة، من حليس، و"طه.ع.ع"، 61 سنة، من المرابعين

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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