رسميًا.. حجازي وحامد يحصدان لقب الدوري السعودي مع اتحاد جدة

حصد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، المحترفان في صفوف اتحاد جدة، لقب بطولة دوري روشن (الدوري السعودي) لموسم 2022-2023، بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد مدينة المجمعة الرياضية، في إطار منافسات الجولة 29 من المسابقة.

تواجد مدافع المنتخب الوطني أحمد حجازي في التشكيل الأساسي للاتحاد أمام الفيحاء، بينما غاب لاعب خط الوسط طارق حامد عن اللقاء للإصابة، التي أنهت موسمه مع العميد.

وكان اتحاد جدة، يحتاج للفوز في مباراة الليلة، ليتوج رسميًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي قبل الجولة الأخيرة من المسابقة دون النظر لنتائج النصر الوصيف.

سجل ثلاثية العميد، أحمد شراحيلي في الدقيقة الثالثة، ورومارينيو هدفين في الدقيقتين 45+1 و85 من زمن اللقاء.

وبهدف رومارينيو الأول في شباك الفيحاء، وصل اللاعب البرازيلي إلى 100 هدف مع الاتحاد ليدخل نادي المائة في موسم استثنائي مع اتحاد جدة.

وبهذا الفوز، حصد أحمد حجازي وطارق حامد لقب الدوري السعودي مع اتحاد جدة للمرة التاسعة في تاريخ النادي، واستعاد العميد لقبه الغائب منذ موسم 2008-2009.

وبتلك النتيجة، تربع اتحاد جدة على قمة جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 69 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.